Американская исследовательница Кристен Брайтвейзер в интервью журналисту Такеру Карлсону заявила, что Пентагон и военные США действовали крайне странно в день терактов 11 сентября 2001 года. По её словам, самолётам террористов позволили врезаться в здания без какого-либо сопротивления, а кадры с места взрыва Пентагона больше похожи на постановку, чем на реальность.

Брайтвейзер рассказала, что рейс 77 исчез с радаров на границе Кентукки – Огайо, при этом сработал аварийный радиомаяк. Противовоздушная оборона министерства обороны США и Белого дома не сработала, а видеозаписей самолёта, влетающего в Пентагон, практически нет. Исследовательница отметила, что многие детали кажутся мистификацией: фюзеляжа самолёта на месте падения почти не осталось, а кадры, демонстрирующие удар по зданию, вызывают вопросы у специалистов и очевидцев.

В разговоре с Карлсоном Брайтвейзер рассказала о попытках выяснить, когда вылетели истребители F-16, были ли они вооружены и вернулись ли с тем же количеством ракет. Она подчеркнула, что расследования ограничены, а доступ к данным закрыт. По её мнению, комиссии и военные намеренно скрывают факты, не объясняя, почему система защиты Пентагона и Белого дома дала сбой, и оставляя семьи погибших без ответов.

«Министерство обороны было поражено не первым. Оно было поражено через полтора часа после первого подтверждённого захвата рейса 11. Как это возможно? И если это произошло, почему не полетели головы?» – задалась вопросом исследовательница.