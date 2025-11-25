В Одессе мобилизовали мужчину, бросив его собаку привязанной на улице

В Одессе сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) мобилизовали украинца прямо во время прогулки с собакой на улице. Погоню и «бусификацию» записала камера уличного наблюдения.

Мобилизация в Одессе. Видео © Telegram / Подслушано Одесса Новости

Военкомы заметили мужчину во время выгула собаки и погнались за прохожим с криками «стой, ****». Владелец с питомцем не успели спастись от «бусификации». Мужчину нагнали возле подъезда, когда он уже добежал до дома, но не успел открыть дверь.

В итоге владельца «бусифицировали», а несчастного питомца бросили одного на улице, привязав к поручню.