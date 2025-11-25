Россия и США
24 ноября, 22:30

В Одессе мобилизовали мужчину, бросив его собаку привязанной на улице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Одессе сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) мобилизовали украинца прямо во время прогулки с собакой на улице. Погоню и «бусификацию» записала камера уличного наблюдения.

Военкомы заметили мужчину во время выгула собаки и погнались за прохожим с криками «стой, ****». Владелец с питомцем не успели спастись от «бусификации». Мужчину нагнали возле подъезда, когда он уже добежал до дома, но не успел открыть дверь.

В итоге владельца «бусифицировали», а несчастного питомца бросили одного на улице, привязав к поручню.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Одессе мужчина подорвал себя вместе с сотрудниками ТЦК гранатой, чтобы не ехать на фронт. Мобилизованный мужчина подорвал гранату в Пересыпском районном центре комплектования. Мобилизованный погиб — ему было 42 года. Ещё один человек, военнослужащий центра, получил ранения и попал в больницу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
    avatar