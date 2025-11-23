Отчаянный побег мобилизованного парня из бусика ТЦК в Одессе сняли на видео
В Одессе мобилизованный мужчина сбежал прямо из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК). Местные паблики опубликовали запись происшествия.
На кадрах видно, как молодой человек резко выскакивает из салона, перебегает оживлённую дорогу и врезается в проезжающий автомобиль. Получив удар, он падает, но почти сразу поднимается и продолжает бежать. Сотрудники ТЦК не предприняли попыток его остановить или преследовать.
Ситуация с принудительным призывом накаляется и в других регионах Украины. На днях киевских пабликах появилось сообщение от местного жителя Дмитрия, утверждающего, что в него стрелял сотрудник ТЦК в Деснянском районе, несмотря на то что ему 22 года и, соответственно, он не подлежит мобилизации. Видео, приложенное к посту, выстрела не фиксирует, но вскоре факт подтвердил ТЦК Киева. Там назвали инцидент следствием нападения «неустановленного лица» на военнослужащего, а применение оружия — «предупредительными выстрелами в землю» для пресечения агрессии.
