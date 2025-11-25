Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «европейской судьбе» Украины. Дипломат напомнила, что в 2014 году Запад организовал «очередной майдан» после решения законно избранного президента Виктора Януковича приостановить соглашение о евроинтеграции, что привело к антиконституционному перевороту и установлению «неонацистского режима».

«Вот это самое нелепое. <...> Запад запустил очередной майдан, который привёл к антиконституционному госперевороту 2014 года и, в конечном итоге, установлению в Киеве неонацистского режима под руководством мирового меньшинства. Того самого режима на Банковой, что запрещает русский язык и открыто осуществляет террористические атаки, «до последнего украинца» выполняя заказ есовского Брюсселя. Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова также обратила внимание на позицию ЕС по вопросу границ, указав, что Запад ранее осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии через Косово. Дипломат также отреагировала на тезис о недопустимости ограничения вооружённых сил Украины, указав, что это противоречит историческим прецедентам, включая Договор «2+4» 1990 года, который регламентировал сокращение вооружённых сил Германии.

Комментируя тезис о «центральной роли ЕС в обеспечении мира», представитель МИД РФ задалась вопросом, с какого момента это происходит, иронично предложив зафиксировать «дату начала галлюцинаций у Брюсселя».

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина не должна соглашаться изменение своих границ ради достижения мира, также недопустимы никакие ограничения на численность её армии. Ещё одно условие ЕС – Украина должна сама выбирать свой путь.