Владельцы кошек имеют вдвое более высокий риск развития шизофрении по сравнению с хозяевами других домашних животных. Об этом «Осторожно, новости» рассказали в пресс-службе Пироговского университета.

Основной причиной этой корреляции является паразит Toxoplasma gondii, который может передаваться от заражённых кошек человеку.

Исследование показало, что носителями токсоплазмы могут быть до 70% владельцев кошек. Учёные пришли к выводу, что кошки способны неосознанно влиять на мысли, эмоции и поведение хозяев, выступая потенциальными триггерами нервных срывов у людей, склонных к психической нестабильности.

