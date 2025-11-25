Россия и США
24 ноября, 23:35

Учёные заявили, что кошки повышают риск развития шизофрении у своих хозяев

Обложка © freepik / ArthurHidden

Владельцы кошек имеют вдвое более высокий риск развития шизофрении по сравнению с хозяевами других домашних животных. Об этом «Осторожно, новости» рассказали в пресс-службе Пироговского университета.

Основной причиной этой корреляции является паразит Toxoplasma gondii, который может передаваться от заражённых кошек человеку.

Исследование показало, что носителями токсоплазмы могут быть до 70% владельцев кошек. Учёные пришли к выводу, что кошки способны неосознанно влиять на мысли, эмоции и поведение хозяев, выступая потенциальными триггерами нервных срывов у людей, склонных к психической нестабильности.

Ранее Life.ru эксперт-кинолог раскритиковал инициативу об обязательной регистрации животных, назвав её выбрасыванием денег «в трубу». По его мнению, это нерабочий проект, который лишь создаст ненужные расходы и бюрократию.

    avatar