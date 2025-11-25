Безруков через суд требует запретить продажу масок с его лицом

Актёр Сергей Безруков решил подать иск в Хамовнический районный суд Москвы. Он требует запретить продажу масок, на которых изображено его лицо. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В исковом документе указана ИП Соболевская К.О. Предприниматель продаёт на маркетплейсах «Карнавальные маски на лицо Сергея Безрукова», а также тканевые маски с его изображением. Без согласия актёра ответчик использует его персональные данные, включая имя, фамилию и изображение.

«Безруков просит суд запретить <…> распространять его персональные данные в сети Интернет, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда», — говорится в публикации.

Ранее Сергей Безруков занял первое место в рейтинге лучших российских актёров 2025 года по версии зрителей. Согласно данным ВЦИОМ, он получил 15% голосов, что продемонстрировало значительный рост за год. Сергей Бурунов остался на втором месте с 14%, а Юра Борисов совершил заметный прорыв, поднявшись с 1-3% в предыдущие годы до 10%.