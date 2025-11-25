Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 23:13

Безруков через суд требует запретить продажу масок с его лицом

Сергей Безруков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Сергей Безруков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Актёр Сергей Безруков решил подать иск в Хамовнический районный суд Москвы. Он требует запретить продажу масок, на которых изображено его лицо. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В исковом документе указана ИП Соболевская К.О. Предприниматель продаёт на маркетплейсах «Карнавальные маски на лицо Сергея Безрукова», а также тканевые маски с его изображением. Без согласия актёра ответчик использует его персональные данные, включая имя, фамилию и изображение.

«Безруков просит суд запретить <…> распространять его персональные данные в сети Интернет, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда», — говорится в публикации.

Никита Кологривый перевоплотился в Ганнибала Лектера и не смог дать интервью из-за маски
Никита Кологривый перевоплотился в Ганнибала Лектера и не смог дать интервью из-за маски

Ранее Сергей Безруков занял первое место в рейтинге лучших российских актёров 2025 года по версии зрителей. Согласно данным ВЦИОМ, он получил 15% голосов, что продемонстрировало значительный рост за год. Сергей Бурунов остался на втором месте с 14%, а Юра Борисов совершил заметный прорыв, поднявшись с 1-3% в предыдущие годы до 10%.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Безруков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar