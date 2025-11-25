Рэпер Птаха задолжал почти ₽400 тыс за ЖКУ и 180 тыс по штрафам ГИБДД

У рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали квартиру в Москве. Бывший участник группы Centr не платит коммунальные услуги почти восемь лет и накопил долг в размере около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

44-летний артист лишился права совершать какие-либо действия с квартирой, кроме оплаты коммуналки. В 2013 году он оформил ипотеку на 75-метровую трёшку в Басманном переулке. В настоящее время стоимость такой квартиры составляет примерно 35 миллионов рублей.

С октября 2017 года музыкант полностью забывал об оплате коммунальных услуг. За восемь лет его долг перед управляющей компанией ЖКХ в Красносельском районе достиг 372 тысяч рублей. Жилищник неоднократно подавал в суд, что привело к аресту недвижимости. Пока Птаха не погасит свои долги, он не сможет распоряжаться своим имуществом: продавать, дарить или сдавать в аренду.

Кроме долгов по коммунальным услугам, Нуриев с мая 2024 года игнорирует оплату штрафов ГИБДД. У него образовалось 179 неоплаченных штрафов на сумму 440 тысяч рублей: за непристёгнутый ремень безопасности и превышение скорости.

Ранее Life.ru сообщал, как фронтмен группы «Три дня дождя» задолжал налоговой более 1,7 млн рублей. Долг образовался из-за непогашенных налогов по индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью в сфере исполнительских искусств.