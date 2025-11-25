Главу Федерации хоккея Ленобласти проверяют на мошенничество после обвинений дочери

Главу Федерации хоккея Ленобласти Валерия Покровского проверяют полицейские после того, как его родная дочь заявила, что отец довёл её мать до многомиллионных долгов и пытался провернуть схему с недвижимостью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

19-летняя Анна рассказала, что родители живут порознь девять лет. После развода её мать Наталья уехала из элитной квартиры в центре Петербурга вместе с детьми, оставив в спешке одежду и украшения на сумму свыше трёх миллионов. Где эти вещи и в каком они состоянии, семья до сих пор не знает. По словам девушки, позже Покровский попытался оформить переход права собственности: сообщил, что «выкупил» долю Натальи за десять миллионов, но суд отказал ему в регистрации сделки. Несмотря на это, Наталью в квартиру не пускают, при этом на неё легли долги по ЖКХ – больше 1,1 млн рублей. Из-за того, что счета не разделены, с её карт списывают всю зарплату.

Чтобы мать перестала платить по чужим коммунальным долгам, Анна пыталась договориться с отцом лично. По её словам, разговор не вышел: Покровский два часа не впускал дочь в квартиру и отказывался обсуждать раздел имущества. Девушка утверждает, что при этом отец владеет домом в Ленобласти стоимостью около 65 млн, четырьмя квартирами в Петербурге и несколькими автомобилями. На этом фоне её дед, отец Валерия Покровского, живёт в комнате площадью десять «квадратов».

Анна подала заявление в суд и говорит, что это не первый конфликт в семье. Её мать уже пыталась привлечь Покровского к ответственности за побои: мужчина, по словам девушки, неоднократно поднимал на неё руку.

