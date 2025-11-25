Bild: Почти все немецкие города рискуют обанкротиться

Немецкие города накрывает самый жёсткий финансовый кризис за последние десятилетия: местные бюджеты трещат по швам, а мэры вслух говорят о риске массового банкротства. Газета Bild пишет, что к концу года в муниципальных казнах может образоваться дыра почти в 30 млрд евро, и эта сумма уже напрямую угрожает соцрасходам.

Издание ссылается на данные городских администраций и отмечает, что денег в казне просто не хватает: промышленный кризис сократил налоговые поступления, а траты продолжают ползти вверх. Мэр Эссена Томас Куфен заявил, что практически каждый немецкий город стоит на грани банкротства. Чиновники обсуждают возможные сокращения финансирования самых базовых вещей – от бассейнов до молодёжных клубов и музеев.

Авторы статьи подчеркнули, что если расходы действительно начнут сокращать, немцы увидят «нищету на пороге», которая мгновенно ударит по качеству жизни горожан.

Ранее Life.ru писал, что из-за финансовых проблем немецкие города уже сворачивают рождественские ярмарки. Организаторы не могут оплатить дорогостоящие меры безопасности, а местные власти отказываются компенсировать эти траты. В итоге традиционные базары отменяют или переименовывают, чтобы обойти строгие правила и удешевить проведение.