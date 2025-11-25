Россия и США
25 ноября, 01:48

Ким Дотком заявил, что Путин должен проучить сломленный Запад

Обложка © Life.ru

Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «проучить сломленный Запад». Он заявил, что западные страны нарушили обещание не расширять НАТО на восток и планировали «расколоть РФ и украсть активы».

Шмитц охарактеризовал Запад как «морально и финансово сломленный», отметив, что Россия держит противников на грани поражения.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что конфликт на Украине является Священной войной. По его словам, Россия борется за веру, правду и православие.

