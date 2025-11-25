В Таганроге в результате атаки БПЛА погиб человек, ещё трое пострадали
Обложка © Life.ru
В результате ночного воздушного налёта на Таганрог погиб один человек. Кроме того, трое граждан получили ранения. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7.
Также этой ночью враг атаковал Краснодарский край. В результате одной из самых крупных атак ранения получили шесть человек и не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. В селе Кабардинка под Геленджиком в ходе атаки БПЛА пострадал мужчина. Обломки украинских дронов обнаружили даже в центре Краснодара.
