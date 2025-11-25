Департамент госэффективности США опроверг сообщение о прекращении работы
Департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг информацию агентства Reuters о прекращении своей работы.
«Как обычно, это фейковые новости от Рейтера. Всего на прошлой неделе DOGE прекратил 78 неэффективных контрактов, что сэкономило налогоплательщикам 335 миллионов долларов. Мы вернёмся через несколько дней с нашей регулярной пятничной сводкой», — написали представители департамента в соцсети X.
Ранее сообщение о ликвидации ведомства поступило от директора Управления кадровой службы США (OPM) Скотта Купора. Он утверждал, что Департамент государственной эффективности США, созданный в январе по инициативе предпринимателя Илона Маска, фактически расформирован.
