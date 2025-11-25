Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 02:48

Департамент госэффективности США опроверг сообщение о прекращении работы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Департамент государственной эффективности США (DOGE) опроверг информацию агентства Reuters о прекращении своей работы.

«Как обычно, это фейковые новости от Рейтера. Всего на прошлой неделе DOGE прекратил 78 неэффективных контрактов, что сэкономило налогоплательщикам 335 миллионов долларов. Мы вернёмся через несколько дней с нашей регулярной пятничной сводкой», — написали представители департамента в соцсети X.

Чтец по губам определила, что сказал Маск про принца Саудовской Аравии
Чтец по губам определила, что сказал Маск про принца Саудовской Аравии

Ранее сообщение о ликвидации ведомства поступило от директора Управления кадровой службы США (OPM) Скотта Купора. Он утверждал, что Департамент государственной эффективности США, созданный в январе по инициативе предпринимателя Илона Маска, фактически расформирован.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar