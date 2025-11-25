Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России

Российская певица Ирина Аллегрова продлила права на товарный знак с собственным именем в России до 2036 года. Электронная карточка появилась в базе данных Роспатента.

Согласно документам, изначально исключительное право на товарный знак «Ирина Аллегрова» истекало 2 марта 2026 года. Однако певица обратилась в Роспатент с просьбой продлить срок владения.

Ведомство удовлетворило запрос артистки. По информации Роспатента, Аллегрова теперь будет владеть товарным знаком до марта 2036 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Надежда Кадышева обошла Аллегрову по стоимости выступлений, став самой дорогой российской звездой. Кадышева просит 25 миллионов рублей за 40-минутное мероприятие. Аллегрова устанавливала цену в 16,5 миллиона рублей за корпоратив, что до этого соответствовало стоимости 11 выступлений Кадышевой в тот период.