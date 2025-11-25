Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 03:53

Аллегрова сохранила права на товарный знак для работы в России

Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова

Российская певица Ирина Аллегрова продлила права на товарный знак с собственным именем в России до 2036 года. Электронная карточка появилась в базе данных Роспатента.

Согласно документам, изначально исключительное право на товарный знак «Ирина Аллегрова» истекало 2 марта 2026 года. Однако певица обратилась в Роспатент с просьбой продлить срок владения.

Ведомство удовлетворило запрос артистки. По информации Роспатента, Аллегрова теперь будет владеть товарным знаком до марта 2036 года.

Для пассивного дохода со вклада, как у Меладзе, потребуется 75 млн рублей
Для пассивного дохода со вклада, как у Меладзе, потребуется 75 млн рублей

Ранее Life.ru сообщал, что Надежда Кадышева обошла Аллегрову по стоимости выступлений, став самой дорогой российской звездой. Кадышева просит 25 миллионов рублей за 40-минутное мероприятие. Аллегрова устанавливала цену в 16,5 миллиона рублей за корпоратив, что до этого соответствовало стоимости 11 выступлений Кадышевой в тот период.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Ирина Аллегрова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar