В Якутске трое годовалых детей получили травмы в Республиканском центре содействия семейному воспитанию («Дом малютки»). Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Трое годовалых детей получили травмы в якутском Доме малютки, начата проверка. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Прокуратура города Якутска по поручению прокурора республики Сергея Дябкина начала проверку по факту произошедшего. В социальных сетях распространяется информация, что годовалых детей мог сбросить с кровати другой воспитанник учреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что в США мать насмерть «подогрела» 1-месячную дочку в микроволновке. На теле девочки не было ни ожогов, ни внешних повреждений — это подтвердило, что причиной смерти стал именно перегрев, а не физическое насилие.