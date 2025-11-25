Вылетевший из Москвы в Улан-Удэ самолёт экстренно сел в Иркутске

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Улан-Удэ (SU1454), совершил экстренную посадку в Иркутске. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, во время выполнения рейса SU1454 экипаж сообщил о технической неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме в Иркутске», — отметили в ведомстве.

Согласно информации прокуратуры, самолёт приземлился в Иркутске в 9:16 по местному времени (4:16 мск). После посадки пассажиров разместили в гостинице.

