TNI: Россия обходит США в новой космической гонке
Обложка © Роскосмос
Планы госкорпорации «Роскосмос» запустить четыре основных модуля для новой космической станции в ближайшие годы представляют собой новый этап космической гонки. Об этом сообщает The National Interest.
«Сам факт того, что Москва озвучивает такие сжатые сроки, должен стать тревожным сигналом для Вашингтона», — отмечает издание.
Автор материала также подчёркивает, что Россия, разместив новую пилотируемую космическую станцию на орбите, «в конечном итоге получит беспрецедентный доступ к каждой точке Земли». Издание отмечает, что в США совершенно не понимают, что новая космическая гонка уже стартовала, и они проигрывают.
Ранее западные СМИ сообщали о том, что США также проигрывают лунную гонку Китаю из-за задержек компании SpaceX. Проект многоразового космического корабля Starship, который NASA рассматривает как ключевой для миссии Artemis III, сталкивается с серьёзными трудностями.
