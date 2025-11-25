Россия и США
25 ноября, 03:30

TNI: Россия обходит США в новой космической гонке

Обложка © Роскосмос

Планы госкорпорации «Роскосмос» запустить четыре основных модуля для новой космической станции в ближайшие годы представляют собой новый этап космической гонки. Об этом сообщает The National Interest.

«Сам факт того, что Москва озвучивает такие сжатые сроки, должен стать тревожным сигналом для Вашингтона», — отмечает издание.

Автор материала также подчёркивает, что Россия, разместив новую пилотируемую космическую станцию на орбите, «в конечном итоге получит беспрецедентный доступ к каждой точке Земли». Издание отмечает, что в США совершенно не понимают, что новая космическая гонка уже стартовала, и они проигрывают.

В Роскосмосе рассказали, сколько человек побывали на МКС за 25 лет
Ранее западные СМИ сообщали о том, что США также проигрывают лунную гонку Китаю из-за задержек компании SpaceX. Проект многоразового космического корабля Starship, который NASA рассматривает как ключевой для миссии Artemis III, сталкивается с серьёзными трудностями.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
