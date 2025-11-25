В России создали зонд, который распознаёт невидимый кариес на зубах

Российские учёные из Сеченовского университета создали уникальное устройство, которое позволяет видеть кариес, невидимый глазом. Новый оптический зонд помогает стоматологам точно различать поражённый кариесом дентин и здоровую ткань зуба прямо во время процедуры, сообщает «Газета.ru».

Сейчас стоматологи часто сталкиваются с проблемой: даже под микроскопом сложно отличить инфицированный кариесом дентин (CID), который нужно удалить, от жизнеспособного дентина (CAD), который следует сохранить.

«Это качественно новый подход к принятию клинических решений. Мы помогаем врачу получить объективные данные прямо во время препарирования кариозной полости, что снижает риск чрезмерного удаления здоровых тканей и, как следствие, уменьшает вероятность осложнений, включая пульпит и необходимость эндодонтического лечения», – пояснила младший научный сотрудник лаборатории клинической биофотоники Сеченовского университета Елена Никонова.

Устройство работает безопасно для пациента и в реальном времени: тонкий зонд прикладывается к зубу, регистрирует флуоресцентный сигнал и через алгоритмы машинного обучения мгновенно определяет тип ткани. В будущем разработчики планируют адаптировать систему для разных групп пациентов, включая детей, учитывать сложные клинические случаи и даже измерять расстояние до пульпы зуба для точного контроля глубины препарирования. Сейчас прибор используется в тестовом режиме при плановом лечении, а исследования продолжаются при поддержке программы «Приоритет-2030».

