Депутат ДНР Бондаренко до ареста купила 285 объектов недвижимости

Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко продолжала скупать недвижимость даже тогда, когда следователи уже фиксировали первые эпизоды предполагаемой растраты. В материалах дела говорится, что на её имя оформлено 285 объектов от квартир до участков. Часть позже «ушла» брату по договорам дарения, часть просто исчезла из реестров.

Следствие подчеркнуло, что стоимость этих активов не соотносится с официальными доходами семьи. Формально за Бондаренко сейчас не числится ни одного дома или участка, хотя под Курском у неё шёл проект коттеджного посёлка – землю там уже арестовали.

В начале октября Басманный суд отправил фигурантку в СИЗО. Ей вменяют крупное хищение и незаконную банковскую деятельность. На одном из заседаний Бондаренко заявила, что её оклеветали, уточнив, что с начала СВО она передавала технику на фронт «на сотни миллионов рублей». Её адвокаты продолжают настаивать, что доказательств вины пока нет, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что суд продлил арест Татьяне Бондаренко до февраля 2026 года. Показания против неё дал гендиректор стройфирмы Виталий Синьговский, заявивший, что через депутата уходили миллионы экс-депутату Максиму Васильеву.