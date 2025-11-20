Суд продлил арест депутату ДНР Бондаренко по делу об исчезнувших миллионах

Басманный суд Москвы продлил арест депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко до 24 февраля 2026 года. Решение приняли по ходатайству следствия, которое настаивает, что фигурантка причастна к крупной растрате и незаконной банковской деятельности.

Материалы дела уже включают арест имущества — десятки земельных участков под Курском, где Бондаренко планировала возвести коттеджный посёлок.

Следствие уверяет, что депутат помогала обналичивать крупные суммы: показания против неё дал гендиректор стройфирмы Виталий Синьговский, который заявил, что 30 миллионов рублей ушли через неё экс-депутату Курской облдумы Максиму Васильеву. Оба мужчины сейчас также под стражей.

Сама Бондаренко настаивает, что её оговаривают. Она утверждала в суде, что с начала СВО помогала фронту техникой на «сотни миллионов рублей», а сумма, хищение которой ей вменяют, — 14 миллионов. Защита заявляет, что доказательств её вины не представлено, передаёт РИА «Новости».

Ранее Виталий Синьговский, глава строительной компании «Сиэми», признал свою вину и заключил сделку со следствием. Суд в Курске назначил ему четыре года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей за растрату средств, выделенных на укрепление рубежей. По данным следствия, Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания средств. С ним в схеме участвовал экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, также обвиняемая в обналичивании и присвоении бюджетных средств, передавала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы для перевода. Синьговский, в свою очередь, передавал эту информацию Васильеву, который организовывал процесс перевода денег.