Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 ноября, 05:20

Гарнизон ВСУ в «‎котле» под Купянском настиг ужасающий огненный шторм России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Российские военные нанесли эффективные удары по окружённым подразделениям Вооружённых сил Украины на левом берегу реки Оскол в районе Купянска. Об этом сообщили в официальном представительстве Министерства обороны России.

Согласно заявлению ведомства, артиллерийские расчёты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику, ударные беспилотники и живую силу формирований ВСУ. Операция проводилась против украинских подразделений, оказавшихся в окружении на данной территории.

В министерстве подчеркнули высокую слаженность действий: после получения координат целей от операторов дронов артиллеристы оперативно развёртывали орудия и наносили точные удары осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности. Такая тактика позволила эффективно нейтрализовать окружённых боевиков.

Украинские солдаты пытаются деблокировать попавших в окружение сослуживцев, однако ВС РФ постоянно мешают им это сделать. Ранее российские бойцы уничтожили 35 военнослужащих ВСУ при попытке прорваться к окружённым боевым товарищам.

