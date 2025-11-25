Кома и счёт на €250 тысяч: Отдых в Кёльне обернулся трагедией для россиянина со СМА из-за йогурта

Российский турист Ильяс, страдающий тяжёлой формой СМА, впал в кому в Германии из-за отравления испорченным йогуртом. За месяц лечения в реанимации клиника выставила счёт на €250 тысяч, сообщает Telegram-канал Mash.

Жизнь 26-летнего Ильяса из Астрахани, страдающего тяжёлой спинальной мышечной атрофией (СМА) и недавно активно путешествовавшего, резко изменилась в августе. На фестивале Gamescom в Кёльне он съел испорченную молочную продукцию, что привело к сильной тошноте, рвоте и внутреннему кровотечению. После госпитализации состояние Ильяса ухудшилось, развились сепсис и поражение лёгких. Врачи были вынуждены ввести его в медикаментозную кому и подключить к ИВЛ.

Страховка не покрыла расходы, а бюрократические сложности, связанные с российским паспортом, помешали оформить новую или получить юридическую помощь. В итоге больница выставила счёт на €250к (почти 23 млн рублей). Ильяс утверждает, что медицинские услуги были посредственными, что привело к прогрессированию его болезни.

После выписки Ильяс остался в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, некачественное лечение спровоцировало прогрессирование атрофии спины. Помимо ухудшения здоровья, парень лишился работы и всех сбережений. Чтобы расплатиться с огромным долгом в €250 тысяч, Ильяс вынужден искать помощи в соцсетях и распродавать даже сувениры с фестиваля.

