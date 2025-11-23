Россиянка оказалась под капельницей с отёком Квинке после «Макдональдса» на Бали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kitzcorner
24-летняя россиянка Анна перенесла тяжёлый приступ отёка Квинке во время отдыха на Бали. Причиной, по её предположению, мог стать местный фастфуд — возможно, блюда из азиатского «Макдоналдса». Об этом сообщает Baza.
Последствия отдыха на Бали. Видео © Telegram / Baza
Под конец месячного отпуска на теле девушки появились зудящие высыпания. В одну из ночей она проснулась от сильнейшего зуда и острой нехватки воздуха: глаза «заплыли», тело распухло, кожа покрылась бордовыми пятнами. Местные медики ввели антигистаминные препараты, но спустя сутки симптомы вернулись.
Последствия отдыха на Бали. Фото © Telegram / Baza
Несмотря на состояние, Анну решили эвакуировать в Россию — рейс она совершила под капельницей. Уже в Москве все проявления аллергии прошли.
Врачи на Бали не смогли точно определить источник реакции: одни подозревали экзотическую еду, другие — ядовитых насекомых томкатов, выделяющих токсичное вещество при контакте с кожей. В ближайшее время девушка планирует пройти полное обследование в Москве.
Трагедии российских туристов в Юго-Восточной Азии, к сожалению, происходят регулярно. Недавно в Таиланде скончалась 27-летняя Ксения из Иркутска: она попала в ДТП на байке в районе Джомтьен, упала и получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, девушка умерла через неделю — причиной стал обширный инсульт из-за кровоизлияния в мозг.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.