Россиянка оказалась под капельницей с отёком Квинке после «Макдональдса» на Бали

24-летняя россиянка Анна перенесла тяжёлый приступ отёка Квинке во время отдыха на Бали. Причиной, по её предположению, мог стать местный фастфуд — возможно, блюда из азиатского «Макдоналдса». Об этом сообщает Baza.

Последствия отдыха на Бали. Видео © Telegram / Baza

Под конец месячного отпуска на теле девушки появились зудящие высыпания. В одну из ночей она проснулась от сильнейшего зуда и острой нехватки воздуха: глаза «заплыли», тело распухло, кожа покрылась бордовыми пятнами. Местные медики ввели антигистаминные препараты, но спустя сутки симптомы вернулись.

Последствия отдыха на Бали. Фото © Telegram / Baza

Несмотря на состояние, Анну решили эвакуировать в Россию — рейс она совершила под капельницей. Уже в Москве все проявления аллергии прошли.

Врачи на Бали не смогли точно определить источник реакции: одни подозревали экзотическую еду, другие — ядовитых насекомых томкатов, выделяющих токсичное вещество при контакте с кожей. В ближайшее время девушка планирует пройти полное обследование в Москве.