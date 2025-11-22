Россия и США
Регион
22 ноября, 16:50

Россиянка разбилась насмерть после столкновения на мотоцикле с тележкой в Таиланде

Россиянка, погибшая после столкновения с тележкой. Обложка © Telegram / Mash

Российская туристка скончалась в тайской больнице спустя неделю после падения с байка в Паттайе. Информацию о трагедии передаёт Mash.

Россиянка скончалась после столкновения с торговой тележкой в Таиланде. Фото © Telegram /Mash

По данным телеграм-канала, 27-летняя Ксения из Иркутска двигалась на мотоцикле по улице Джомтьен, где произошло столкновение с тележкой тайской торговки. Девушка не смогла удержать равновесие и на скорости упала с транспорта, получив удар головой о бетонный бордюр. В результате падения у пострадавшей была диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей лица и руки.

Россиянка скончалась после столкновения с торговой тележкой в Таиланде. Фото © Telegram /Mash

Медики боролись за жизнь девушки на протяжении недели, однако спасти её не удалось. Причиной смерти стало обширное кровоизлияние в мозг, развившееся как осложнение после полученных повреждений. Отмечается, что жительница Таиланда, управлявшая тележкой, в ходе происшествия не пострадала.

Погибшая работала дизайнером и около полугода назад реализовала свою давнюю мечту, переехав из Сибири в тёплый Таиланд. В настоящее время родственники Ксении организовали сбор средств для покрытия расходов на похороны и оплату медицинских услуг госпиталя.

В Турции подросток умер от разрыва кишечника после жестоких пыток на работе

Ранее сообщалось, что российский турист скончался на индонезийском острове Бали после укуса ядовитой змеи, на который сначала не обратил внимания. Молодой человек провёл в коме более месяца в местной медицинской клинике. Стоимость его лечения достигла 10 миллионов рублей. Изначально врачи предположили, что причиной плохого самочувствия стало отравление некачественным алкоголем.

