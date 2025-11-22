Россиянка разбилась насмерть после столкновения на мотоцикле с тележкой в Таиланде

Российская туристка скончалась в тайской больнице спустя неделю после падения с байка в Паттайе. Информацию о трагедии передаёт Mash.

Россиянка скончалась после столкновения с торговой тележкой в Таиланде. Фото © Telegram /Mash

По данным телеграм-канала, 27-летняя Ксения из Иркутска двигалась на мотоцикле по улице Джомтьен, где произошло столкновение с тележкой тайской торговки. Девушка не смогла удержать равновесие и на скорости упала с транспорта, получив удар головой о бетонный бордюр. В результате падения у пострадавшей была диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей лица и руки.

Медики боролись за жизнь девушки на протяжении недели, однако спасти её не удалось. Причиной смерти стало обширное кровоизлияние в мозг, развившееся как осложнение после полученных повреждений. Отмечается, что жительница Таиланда, управлявшая тележкой, в ходе происшествия не пострадала.

Погибшая работала дизайнером и около полугода назад реализовала свою давнюю мечту, переехав из Сибири в тёплый Таиланд. В настоящее время родственники Ксении организовали сбор средств для покрытия расходов на похороны и оплату медицинских услуг госпиталя.

Ранее сообщалось, что российский турист скончался на индонезийском острове Бали после укуса ядовитой змеи, на который сначала не обратил внимания. Молодой человек провёл в коме более месяца в местной медицинской клинике. Стоимость его лечения достигла 10 миллионов рублей. Изначально врачи предположили, что причиной плохого самочувствия стало отравление некачественным алкоголем.