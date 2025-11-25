Сколько слов в русском языке на самом деле? Ответ вас удивит!

Русский язык включает минимум 200 тысяч слов — столько единиц с фиксированным написанием содержится в лингвистических базах. Об этом рассказала РИА «Новости» главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселёва.

По её словам, в академическом орфографическом ресурсе «Академос» собрано свыше 200 тысяч языковых единиц: это слова, первые части сложных слов (например, кибер-, радио-, мини-), а также собственные имена. Эти лексемы имеют чётко зафиксированное нормативное написание. Киселёва подчёркивает, что точно подсчитать словарный состав русского языка невозможно — он постоянно расширяется и допускает словообразовательные эксперименты: от «тарифище» до «вылавировать».

В новом «Большом академическом словаре русского языка» разобрано около 150 тысяч слов — у всех прописаны значения. Филолог приводит примеры: в словаре есть «дом», «домик», «домичек», «домишко», «домище», однако нет конструкций с чрезмерной приставочностью, вроде «допереоформить». Там уже присутствует слово «стартап», но производное «стартапер» пока не добавлено. Аналогично, новые значения слов «выгорание» и «токсичный» ещё не зафиксированы в издании.

При этом, отмечает эксперт, для иностранца, чтобы понимать русскую речь и общаться в бытовых ситуациях, достаточно уровня B1 — примерно 2–3 тысяч слов и умения строить грамматически понятные предложения.

