Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 ноября, 06:01

Си Цзиньпин полон решимости укреплять всеобъемлющее партнёрство с Россией

Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять всеобъемлющее энергетическое партнёрство с Москвой. Об этом он написал в своей телеграмме участникам седьмого Китайско-российского энергетического бизнес-форума.

«Китай готов работать с Россией над дальнейшим укреплением всеобъемлющего энергетического партнёрства, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность работы глобальной энергетической цепочки производства и поставок», — приводит текст телеграммы Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также подчеркнул прочную основу и взаимовыгодный характер сотрудничества, способствующего развитию экономик и благосостоянию народов обеих стран.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы китайский лидер отметил, что отношения между двумя странами «в целом оставались стабильными» и улучшились после их встречи в Пусане 30 октября.

Наталья Афонина
