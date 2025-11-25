Путин отметил сильные стороны от партнёрства России и Китая

Президент Владимир Путин подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Россией и Китаем и акцентировал внимание на важности сотрудничества в энергетической сфере. Об этом глава государства написал в своём обращении к участникам Российско-Китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ) в Пекине. Его сообщение зачитал глава Роснефти Игорь Сечин.

«Реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере. <...> Россия занимает первое место по объёму поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля. <...> Страны вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов», — отметил президент.

Это взаимодействие охватывает ряд направлений, включая поставки углеводородов, сооружение атомных электростанций, разработку экологически чистых источников энергии и другие совместные проекты.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил об укреплении торгово-экономических связей между странами, что придаёт Российско-Китайскому энергетическому бизнес-форуму особое значение. В рамках этого партнёрства государства активно прорабатывают 86 совместных проектов на общую сумму 18 триллионов рублей. Планируется значительно нарастить поставки не только энергоресурсов, но и других товаров, включая сельскохозяйственную продукцию.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил готовность Пекина к укреплению всеобъемлющего энергетического партнёрства с Москвой. Это заявление было сделано в его телеграмме участникам Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. Си Цзиньпин особо выделил прочную основу и взаимовыгодный характер данного сотрудничества, которое способствует развитию экономик и повышению благосостояния народов обеих стран.