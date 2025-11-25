Россия и США
25 ноября, 06:44

17-летнего подростка нашли мёртвым в Москве

Обложка © Life.ru

Тело 17-летнего подростка было обнаружено в минувший понедельник, 24 ноября, вечером на северо-западе Москвы, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, мёртвого юношу нашли в 17:25 возле дома в 1-м Пехотном переулке.

Вероятно, смерть не сопряжена с криминалом. Согласно предварительной версии, подросток мог совершить самоубийство. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Ранее на Урале мать убила двух маленьких детей и покончила с собой. А на Кубани женщина притворилась мёртвой, чтобы не погибнуть от рук мужа-ревнивца.

