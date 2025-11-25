Российский полковник в отставке Андрей Демуренко, в 1990-е годы прошедший обучение в Командно-штабном колледже армии США, принял участие в специальной военной операции на Украине в возрасте 67 лет. Об этом рассказала газета The New York Times.

Демуренко считался «восходящей звездой» ВС РФ, когда в 1992 году прибыл в Штаты, став первым и единственным российским командиром, отобранным для обучения в американском военном колледже в Канзасе. Несмотря на близкое знакомство с Америкой, где даже учились его дети, и последующую успешную карьеру в частном секторе после ухода из армии в 1997 году, полковник сохранил верность своей стране.

«Его пребывание в США должно было стать небольшим, но важным шагом к наступлению новой эры возможностей и мира после десятилетий холодной войны», — указал автор.

В 2023 году Демуренко добровольно вернулся к военной службе, преодолев возрастные ограничения через знакомство с командиром добровольческого подразделения. Он шесть недель участвовал в боях под Артёмовском (Бахмутом), где был ранен. Как отмечают его американские однокурсники, Демуренко «был знаком с Америкой больше, чем 99% его соотечественников», однако полковник сохранил верность своей стране.

