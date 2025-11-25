В школах Прикамья усилили безопасность из-за угрозы теракта

Дополнительные меры безопасности ввели в школах Нытвенского округа Пермского края 25 ноября. Это произошло в связи с информацией об угрозе террористического акта, сообщает местная администрация.

«Правоохранительные органы проводят проверку сведений о возможных террористических актах в учебных заведениях Нытвенского округа, которые распространились в социальных сетях. В частности, проведено обследование помещений на предмет наличия посторонних предметов», — говорится в сообщении.

Учебная деятельность при этом продолжается в штатном режиме, а администрация призывает местных жителей сохранять спокойствие. Комплекс принятых мер включает осмотр периметров образовательных учреждений, ужесточение правил пропуска, усиление контроля за работой систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, а также телефонной связи и электроснабжения. Дополнительно проведены инструктажи с педагогическим составом и учащимися по вопросам антитеррористической безопасности.

Ранее Life.ru рассказал, что ФСБ России предотвратила теракт в Алтайском крае. Двое местных жителей, работавших на украинские спецслужбы и запрещенную в РФ террористическую организацию, 22 ноября пытались установить сбрасывающее устройство на железнодорожных путях между станциями Алтайская и Бийск.