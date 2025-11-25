Следком возобновил расследование убийства тёти и бабушки Прохора Шаляпина

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве двух женщин, совершенном в 1996 году в Волгограде. О решении следователей сообщило региональное СУ СКР, уточнив, что жертвами преступления стали родственницы артиста Прохора Шаляпина.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль, поручив доложить ему о всех следственных действиях. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении многих лет, пока в 2020 году не был задержан 52-летний Алексей Лиманский, который признался в убийстве только одной из женщин.

Ранее дело было прекращено в 2021 году в связи с истечением срока давности, однако теперь следствие возобновлено. На данный момент Лиманский отбывает двухлетний срок заключения за преступления, связанные с наркотиками, однако, как говорит сам Прохор, возобновления расследования было добиться крайне сложно.

Ранее Life.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин потребовал возобновить расследование зверского убийства двух своих родственниц. По приговору суда, Лиманский убил лишь одну женщину, а задержали его за это спустя аж 24 года. В квартире были найдены его отпечатки пальцев. Лиманский был знаком с тётей певца. В феврале 1996 года он влез к ней в квартиру и убил её из личной неприязни, как указано в материалах дела. Он зарезал 30-летнюю женщину, а затем ещё и выстрелил в её тело. То же самое произошло и с 60-летней бабушкой артистка Людмилой Колесниковой.