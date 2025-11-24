Есть нестыковки: Шаляпин требует возобновить дело о зверском убийстве бабушки и тёти

Исполнитель Прохор Шаляпин настаивает на возобновлении следствия по делу об убийстве его бабушки и тёти, произошедшем в 1996 году. По его словам, в расследовании есть серьёзные нестыковки: Алексей Лиманский, по приговору суда, совершил убийство лишь одной женщины. Личность второго убийцы до сих пор не установлена, сообщает Telegram-канал Baza.

Лиманский был задержан по этому делу лишь спустя 24 года, в 2020-м. За это время он уже отбывал наказания за другие преступления, включая кражи, разбой и ещё одно убийство. При задержании он был пьян, подписал признание, но позже отказался от него, утверждая, что ему обещали освобождение из-за истечения сроков давности.

Главным доказательством его вины были три отпечатка пальцев в квартире, а мотивом — хищение крупной суммы денег, полученной женщинами от продажи квартиры.

В итоге Лиманского признали виновным в убийстве 30-летней тёти Шаляпина, Ирины Нетаевой. По решению суда он нанёс ей ножевое ранение, выстрелил в голову и скрылся. Из-за истечения срока давности Лиманского освободили. Однако остаётся неясным, кто убил 60-летнюю бабушку певца, Людмилу Колесникову, тело которой было найдено в той же квартире.

«Я не убивал, не грабил этих женщин! Я их не знал и никогда с ними не встречался! Я узнал об их существовании лишь из материалов уголовного дела», — сказал Лиманский.

Адвокат Лиманского убеждён, что настоящие убийцы бабушки и тёти певца остались безнаказанными. Он приводит ряд фактов: полиграф показал непричастность Лиманского к преступлению, баллистическая экспертиза противоречит выводам суда (выстрел в упор против «двух метров»). Кроме того, адвокат указывает на проигнорированные показания соседей, видевших тётю Шаляпина с двумя «высокими и крепкими мужчинами неславянской внешности» накануне трагедии. По версии защиты, именно они могли совершить преступление ради денег.

«Вся наша семья хотела бы, чтобы установили всех причастных к этому убийству. Но что мы можем…», — заявил Шаляпин.

Сейчас 52-летний Алексей Лиманский живёт в Волгоградской области, работает разнорабочим и старается избегать внимания, опасаясь, что даже за незначительное правонарушение может вновь оказаться в колонии.

