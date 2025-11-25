Philips может потерять товарный знак в России

Philips находится под угрозой утраты исключительных прав на свой бренд в России, поскольку срок регистрации товарного знака в Роспатенте истекает. Об этом сообщает «Постньюс».

Непродление действия знака может открыть путь для заявок на схожие обозначения от третьих лиц. Хотя, по словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, бренд всё ещё будет защищён от прямого несанкционированного использования благодаря своей высокой узнаваемости и законодательству о недобросовестной конкуренции, истечение срока создаёт серьёзные дополнительные риски.

Например, речь идёт о «сквоттинге» — попытках регистрации похожих названий, которые могут ввести потребителей в заблуждение. Такие действия не только затруднят восстановление полноценной защиты, но и чреваты репутационными потерями и значительным увеличением юридических издержек для компании.

Как ранее сообщал Life.ru, компания LG Electronics официально зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков, предназначенных для электронных и цифровых товаров. Согласно данным электронной базы Роспатента, регистрации охватывают перспективные продуктовые линейки бренда. Среди запатентованных наименований – продукты из серии аудиосистем Xboom: XboomStage, XboomPower и XboomBuds.