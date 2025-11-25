Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 07:26

Philips может потерять товарный знак в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Magda Wygralak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Magda Wygralak

Philips находится под угрозой утраты исключительных прав на свой бренд в России, поскольку срок регистрации товарного знака в Роспатенте истекает. Об этом сообщает «Постньюс».

Непродление действия знака может открыть путь для заявок на схожие обозначения от третьих лиц. Хотя, по словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, бренд всё ещё будет защищён от прямого несанкционированного использования благодаря своей высокой узнаваемости и законодательству о недобросовестной конкуренции, истечение срока создаёт серьёзные дополнительные риски.

Например, речь идёт о «сквоттинге» — попытках регистрации похожих названий, которые могут ввести потребителей в заблуждение. Такие действия не только затруднят восстановление полноценной защиты, но и чреваты репутационными потерями и значительным увеличением юридических издержек для компании.

Intel грозит потеря товарного знака в России
Intel грозит потеря товарного знака в России

Как ранее сообщал Life.ru, компания LG Electronics официально зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков, предназначенных для электронных и цифровых товаров. Согласно данным электронной базы Роспатента, регистрации охватывают перспективные продуктовые линейки бренда. Среди запатентованных наименований – продукты из серии аудиосистем Xboom: XboomStage, XboomPower и XboomBuds.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar