Депутату Рады Гончаренко* прилетел «‎удар возмездия» за призыв бомбить Москву

В отношении украинского депутата Алексея Гончаренко* было утверждено обвинительное заключение за призыв бомбить Москву во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Официальное сообщение о завершении следственных действий распространила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года и январе 2025 года Гончаренко*, будучи нардепом Верховной Рады Украины, в публичных выступлениях призывал обстреливать Москву ракетами и сбрасывать на неё бомбы. Его заявления содержали признаки побуждения к террористической деятельности и унижения достоинства русских с угрозой применения насилия.

Текстовые публикации с видеозаписями этих призывов украинский политик разместил в открытом доступе в интернете. В отношении Гончаренко* уже избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в федеральный розыск и будет судим заочно по статьям о терроризме и разжигании национальной розни.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.