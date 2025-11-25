Выбежали с ватманом: Наши парни спасли семью украинцев с ребёнком из-под огня в Волчанске

Российские военные спасли семейную пару с маленькой дочкой, которые около года выживали под обстрелами ВСУ в Волчанске, но продолжали верить в победу России. Видео публикует Минобороны РФ. Эвакуацией семьи занимались солдаты 1009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север», которые заметили на доме послание.

Спасение семьи из Волчанска. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Всё началось с того, что российский оператор беспилотника с позывным Гвоздика совершал плановый облёт над Волчанском. Один из домов показался ему слишком обжитым. Военный опустил дрон ниже, чтобы внимательнее изучить объект. Внезапно оттуда выглянули мужчина и женщина, а вслед за ними и маленькая девочка. Они держали ватман, на котором было написано, что они мирные граждане и ждут помощи, а военных ВСУ в доме нет.

Между российскими бойцами и семьёй завязалось общение через такие «записки». Пока готовился план спасения, наши ребята сбрасывали пострадавшим продукты с дрона, среди них были и сладости для девочки. Выводить семью начали через два дня ранним утром под прикрытием густого тумана. Оператор дрона признался, что был риск налёта БПЛА противника, который не пощадил бы семью. К счастью, операция прошла успешно, и семья благополучно добралась до позиций РФ, а после чего её отправили в пункт временного размещения в тыл.

«Было радостно, что они добрались, что они целы и невредимы. Это наша работа. Мы ведь для того и пришли, чтобы спасать мирных жителей», – сказал наш боец с позывным Гвоздика, который выводил семью при помощи дрона.

Ранее в Херсонской области офицеры полиции Валентин Чикин и Александр Прядкин спасли 17-летнего мальчика, который подорвался на украинской мине «Лепесток» и не мог сам выбраться с заминированного ВСУ участка. О пропаже мальчика правоохранителям сообщила его мать. Женщина со слезами попросила отыскать ребёнка, который не вернулся домой. Полиция тут же приступила к поискам. Офицеры вынесли ребёнка через мины, рискуя собственными жизнями.