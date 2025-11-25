Режим ЧС ввели в Таганроге после ночной атаки ВСУ

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после смертоносной массированной воздушной атаки ВСУ на город в границах повреждённых домов и учреждений. Этом в своём Telegram-канале сообщила глава Светлана Камбулова.

«В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детсад №17. Введён локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений», — говорится в сообщении.

На данный момент в городе также создан оперативный штаб, комиссия по ликвидации последствий уже работает. Специалисты с 08:00 проводят поквартирный обход в пострадавших домах для определения размера ущерба и назначении выплат пострадавшим.

Напомним, что число пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог увеличилось до десяти человек. Также есть погибшие — три мирных жителя. Глава города Таганрога уже выразила слова соболезнования семьям и родным. Всем пострадавшим оказывается помощь.