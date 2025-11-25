Цекало перечислил бывшей жене 21 млн рублей по алиментам, но остался должен ещё больше

Александр Цекало частично рассчитался по долгам перед своей бывшей супругой Викторией Галушкой, перечислив 21 миллион рублей. О подробностях финансового спора сообщает Mash.

По данным издания, в августе Виктория Галушка подала иск на 48,9 млн рублей, накопившихся за годы неуплаты алиментов. Значительную часть этой суммы — 21 миллион — Цекало выплатил в течение четырёх месяцев. Однако на первом судебном заседании была озвучена оставшаяся задолженность в 28,9 млн рублей.

Согласно ранее достигнутой договорённости, артист должен был ежемесячно перечислять около 1,7 млн рублей на содержание их общих детей: 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила.

Брак Цекало и Галушки, который они изначально скрывали, продлился десять лет. После расставания Виктория вернула девичью фамилию. Сам же Александр в 2019 году переехал в США с новой женой, художницей Дариной Эрвин.

Кстати, Виктория Галушка является младшей сестрой певицы Веры Брежневой, которая в последнее время совсем пропала с радаров и перестала заниматься музыкой. По мнению продюсера, ей это больше не нужно, поскольку она после развода с композитором Константином Меладзе нашла себе нового мужчину, который теперь её спонсирует.