В Роскачестве объяснили, имеет ли сотрудник право есть на рабочем месте

С юридической точки зрения работодатели могут установить запреты на еду на рабочем месте в правилах внутреннего распорядка. Нарушение таких правил считается дисциплинарным проступком, однако полный запрет без объективных причин, например, правил безопасности, скорее всего можно оспорить как ухудшение положения сотрудника, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Ганькина в беседе с RT подчеркнула, что Трудовой кодекс РФ гарантирует работникам право на перерывы для отдыха и приёма пищи, а также обязывает работодателя создавать комфортные условия труда. По её словам, эффективная рабочая атмосфера строится не на жёстких запретах, а на осознанности, взаимном уважении и гибких договорённостях внутри команды.

Эксперт отмечает, что возможность пить чай или быстро перекусить без отрыва от работы помогает сохранить концентрацию и повысить продуктивность. Она рекомендует коллективам совместно вырабатывать «пищевой этикет», согласовывая, какие блюда можно есть за рабочим столом, а какие лучше в специально отведённых зонах.

А ранее Life.ru писал, что в России хотят увеличить штрафы за курение на рабочих местах в 10 раз. По словам общественников, действующие штрафы в размере 500–1500 рублей не являются сдерживающим фактором, а работодатели редко применяют дополнительные меры дисциплинарного воздействия.