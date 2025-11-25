Песков счёл невозможным обсуждать архитектуру безопасности Европы без ЕС

Полноценное обсуждение архитектуры безопасности в Европе невозможно без участия представителей стран континента. Однако их подключение к текущим переговорам по украинскому урегулированию потребуется на более позднем этапе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе — а говорить о гарантиях безопасности без системы безопасности в целом сложно — без участия европейцев практически невозможно. На каком-то этапе это, конечно, потребуется», — заметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Россия выражает готовность к переговорам по Украине, подчёркивая заинтересованность в достижении своих целей именно дипломатическим путём. Он также дал оценку мирному плану, предложенному США, назвав его «субстантивным».