Песков заявил о готовности РФ к переговорам на фоне обсуждения плана Трампа
Обложка © Life.ru
Россия готова к переговорам по Украине и заинтересована в том, чтобы достичь своих целей именно дипломатическим путём, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы остаёмся полностью открытыми для переговорного процесса. Мы заинтересованы достигать наши цели именно политико-дипломатическими средствами», — сказал он.
Представитель Кремля также высказался о мирном плане, предложенном США, назвав его субстантивным.
«Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров», — добавил Песков.
Напомним, что сейчас обсуждается мирный план по Украине, предложенный США. Ранее Дональд Трамп одобрил документ из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования конфликта. Однако Владимир Зеленский захотел переписать документ вместе с лидерами ЕС. После консультаций в Женеве между представителями Киева и Европы план США по миру сократили до 19 пунктов.
