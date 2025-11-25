Песков заявил о готовности РФ к переговорам на фоне обсуждения плана Трампа

Россия готова к переговорам по Украине и заинтересована в том, чтобы достичь своих целей именно дипломатическим путём, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы остаёмся полностью открытыми для переговорного процесса. Мы заинтересованы достигать наши цели именно политико-дипломатическими средствами», — сказал он.

Представитель Кремля также высказался о мирном плане, предложенном США, назвав его субстантивным.

«Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров», — добавил Песков.