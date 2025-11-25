В России за неделю упали цены на молоко

Молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности подешевело на 13,3% за неделю с 15 по 22 ноября. Об этом сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в беседе с «Газетой.ru».

Также упали цены на конфеты «Мишка косолапый» на 9,1% и бананы на 3,7%, а яйца куриные «Окские» категории С1 выросли в цене на 11,8%. Остальные товары остались без изменений.

Годовой прирост Индекса Мишек составил 4,4%, что меньше прошлой недели, когда рост был 9,6%. За год заметно подорожали конфеты «Мишка косолапый» и сок J7 — оба на 42,9%, подсолнечное масло «Олейна» (+20%) и плавленый сыр «Фетакса» (+14,8%). Молоко «Домик в деревне» выросло в цене на 13,1%.

Среди товаров, цены на которые за год снизились, — морковь (-20,7%), бананы (-18,8%), куриные тушки (-18,4%), чёрный чай «Акбар» (-14,6%) и сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-13,6%).

А ранее Life.ru сообщал, что цены на какао продолжают падать на фоне обильного урожая в Кот-д'Ивуаре. Наиболее активный фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке подешевел на 4,1%, достигнув отметки в $4 878 за тонну.