Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 08:21

На видео сняли «мини-ядерный взрыв» после сброса трёхтонной авиабомбы на ВСУ в Димитрове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

В городе Димитров на Красноармейском (Покровском) направлении произошёл мощный взрыв с сокрушительной ударной волной от авиабомбы ФАБ-3000. Об этом сообщил проект «Степной ветер», сравнивший его с миниатюрным «ядерным взрывом».

«Мини-ядерный взрыв». Видео © Telegram / «Степной ветер»

После взрыва целый микрорайон Димитрова окутало плотным чёрным дымом. Российская армия продолжает выбивать ВСУ из города.

«Дальневосточный экспресс» смёл оборону ВСУ вокруг Гуляйполя и вошёл в город
«Дальневосточный экспресс» смёл оборону ВСУ вокруг Гуляйполя и вошёл в город

Пару дней назад глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что российские войска ведут зачистку Димитрова и Красноармейска. Бои проходят в городе на самых близких дистанциях. По его словам, дело доходило практически до штыковых атак.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar