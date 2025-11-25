На видео сняли «мини-ядерный взрыв» после сброса трёхтонной авиабомбы на ВСУ в Димитрове

В городе Димитров на Красноармейском (Покровском) направлении произошёл мощный взрыв с сокрушительной ударной волной от авиабомбы ФАБ-3000. Об этом сообщил проект «Степной ветер», сравнивший его с миниатюрным «ядерным взрывом».

«Мини-ядерный взрыв». Видео © Telegram / «Степной ветер»

После взрыва целый микрорайон Димитрова окутало плотным чёрным дымом. Российская армия продолжает выбивать ВСУ из города.

Пару дней назад глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что российские войска ведут зачистку Димитрова и Красноармейска. Бои проходят в городе на самых близких дистанциях. По его словам, дело доходило практически до штыковых атак.