25 ноября, 08:11

«Дальневосточный экспресс» смёл оборону ВСУ вокруг Гуляйполя и вошёл в город

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные буквально смели украинскую оборону под городом Гуляйполе в Запорожской области, за что наших ребят неофициально окрестили «дальневосточным экспрессом». Противник потерял как минимум две роты и 20 единиц техники, пытаясь вяло отражать удары РФ. Российские войска сначала освободили Затишье, а затем «на плечах» отступающих украинцев стремительно прорвались к границам Гуляйполе. Об этом пишет «Взгляд».

Название «дальневосточный экспресс» бойцы получили не только за стремительность манёвра, но и потому что это штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской армии (Уссурийск). Сейчас украинские солдаты оказались в «огневом мешке». Российские отряды уже зашли в сам город и зачищают квартал за кварталом от вражеских сил.

Сброс ФАБов на позиции ВСУ в Гуляйполе сняли на видео

Напомним, Гуляйполе известен как родина анархиста, командира повстанцев времён Гражданской войны Нестора Махно. В Верховной Раде заявили, что украинские вооружённые формирования в ближайшее время могут утратить контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области. Также российскими военными простреливаются пути отступления ВСУ.

