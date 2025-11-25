Российские военные буквально смели украинскую оборону под городом Гуляйполе в Запорожской области, за что наших ребят неофициально окрестили «дальневосточным экспрессом». Противник потерял как минимум две роты и 20 единиц техники, пытаясь вяло отражать удары РФ. Российские войска сначала освободили Затишье, а затем «на плечах» отступающих украинцев стремительно прорвались к границам Гуляйполе. Об этом пишет «Взгляд».

Название «дальневосточный экспресс» бойцы получили не только за стремительность манёвра, но и потому что это штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской армии (Уссурийск). Сейчас украинские солдаты оказались в «огневом мешке». Российские отряды уже зашли в сам город и зачищают квартал за кварталом от вражеских сил.