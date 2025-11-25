Россия и США
Песков напомнил о вине киевского режима в срыве переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу после нескольких раундов не по вине России, процесс прервала Украина. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры в Стамбуле были поставлены на паузу не по нашей вине, не по нашему желанию. Прервали этот переговорный процесс представители киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в настоящее время работа по обсуждению возможных подходов к урегулированию продолжается, однако она ведётся уже не между Москвой и Киевом. Преимущественно переговоры проходят по линии Украина – США. Пресс-секретарь президента напомнил, что три раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле принесли ряд результатов, включая обмен пленными и передачу киевскому режиму тел погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул критическую важность возобновления переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Он отметил, что война приносит всё более разрушительные последствия для обеих сторон, и потому дипломатия имеет первостепенное значение. Он также выразил убеждение, что стамбульский формат остаётся «важной вехой» для урегулирования.

