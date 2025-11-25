Стрелял из РПГ, ел по-королевски: Легенда UFC Джон Джонс побывал у Кадырова

Бывший чемпион UFC Джон Джонс сообщил, что побывал в Чечне по личному приглашению главы республики Рамзана Кадырова. Об этом американский боец написал в соцсети X.

«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провёл день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски», — поделился Джонс.

Джон Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе и действующий чемпион в тяжёлом. За 29 боёв в ММА он потерпел лишь одно поражение — техническое, из-за дисквалификации. Экс-чемпион, объявивший о завершении карьеры в июне 2025 года, вскоре вернулся в пул тестирования UFC. По его словам, он решил возобновить выступления ради участия в турнире, который планируется провести в Белом доме. Ранее стало известно, что спортсмен приобрёл недвижимость в столице Чеченской Республики — Грозном.