Стрелял из РПГ, ел по-королевски: Легенда UFC Джон Джонс побывал у Кадырова
Легенда UFC Джон Джонс рассказал о своём визите в Чечню по приглашению Кадырова
Джон Джонс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jonnybones
Бывший чемпион UFC Джон Джонс сообщил, что побывал в Чечне по личному приглашению главы республики Рамзана Кадырова. Об этом американский боец написал в соцсети X.
«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провёл день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски», — поделился Джонс.
Джон Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе и действующий чемпион в тяжёлом. За 29 боёв в ММА он потерпел лишь одно поражение — техническое, из-за дисквалификации. Экс-чемпион, объявивший о завершении карьеры в июне 2025 года, вскоре вернулся в пул тестирования UFC. По его словам, он решил возобновить выступления ради участия в турнире, который планируется провести в Белом доме. Ранее стало известно, что спортсмен приобрёл недвижимость в столице Чеченской Республики — Грозном.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.