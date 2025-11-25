Россия и США
25 ноября, 09:29

В ФРГ опоздавшие пассажиры побежали за самолётом по ВПП, подавая знаки пилоту

Обложка © ChatGPT

В Германии двое мужчин выбежали на взлётно-посадочную полосу в аэропорту, пытаясь догнать самолёт, который готовился ко взлёту. Об этом пишет Daily Mail. Пассажиры опоздали на свой рейс до Бухареста, но решили, что пилоты увидят их на полосе, затормозят и дадут подняться на борт.

По данным полиции, мужчины пришли в ярость, когда поняли, что не успевают к посадке. Они разбили стекло аварийного сигнализатора и активировали устройство, открывающее дверь на взлётно-посадочную полосу, а затем ринулись к лайнеру. В это время у него уже горели красные навигационные огни, предупреждающие о начале взлёта. Нарушителей схватила полиция. Возбуждено уголовное дело. Самолёт тем временем отправился по маршруту в Бухарест.

Ранее сообщалось, что самолёт Airbus A319 авиакомпании Air Serbia, на борту которого находились телеведущий Иван Ургант и шоумен Александр Гудков, совершил аварийную посадку в аэропорту Мюнхена.

Татьяна Миссуми
    avatar