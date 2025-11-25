Археологи нашли монументальный бассейн возрастом 2300 лет неподалёку от Рима

Американские археологи из Университета Миссури совершили важное открытие в древнем городе Габий, расположенном всего в 18 километрах от Рима. О находке монументального бассейна III века до нашей эры сообщила научная группа под руководством профессора Марчелло Моджетты.

Обнаруженный бассейн с каменной облицовкой, частично вырубленный в скале, представляет собой один из самых ранних примеров римской монументальной архитектуры, не связанной с храмами или оборонительными сооружениями. Его центральное расположение в городе указывает на важную роль в общественной жизни и даёт уникальную возможность изучить эксперименты римлян с городским планированием.

Особую ценность находке придаёт исключительная сохранность архитектурных слоёв — в отличие от постоянно перестраивавшегося Рима, Габий был заброшен ещё до нашей эры, что законсервировало его облик. Комплекс демонстрирует греческое влияние на римское строительство, включая мощёные площадки и террасирование. В следующем сезоне археологи планируют исследовать аномалию рядом с бассейном, где может находиться храм или другое общественное здание. Эта работа поможет определить, что формировало облик римских городов — гражданские пространства или же религиозные центры.

Ранее археологи из Венгрии вскрыли древний богато украшенный римский саркофаг, пролежавший в земле около 17 сотен лет. При этом гроб был полностью запечатанным. Внутри находились останки знатной женщины с её украшениями.