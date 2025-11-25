Life.ru подсчитал индекс холодца

Стоимость домашнего холодца к Новому году выросла на 13,07% за последний год и теперь составляет около 1719,8 рубля за порцию весом почти 6,6 кг. Об этом Life.ru сообщила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По её словам, в основе расчёта — традиционный рецепт, включающий говяжьи ножки, голяшки, мякоть, овощи, специи и желатин. При этом мякоть говядины подорожала с ноября 2024-го по октябрь 2025 года на 14,8%, голяшки — на 14,1%, соль — на 7,8%. В то же время лук стал дешевле на 18,1%, морковь — на 7,2%, чеснок — на 6%. Стоимость желатина скорректировали с учётом прогнозируемой инфляции 2025 года в размере 7,7%, так как официальных данных по его ценам нет.

«При приготовлении холодца следует помнить, что его вкус определяется свежестью продуктов. Поэтому приобретать мясо следует перед приготовлением, за несколько дней до нового года преимущественно в проверенных местах», — отметила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru узнал, сколько будет стоить новогодняя ёлка в этом году. Средняя стоимость такого изделия сейчас — около 5870 рублей, что на 7% больше, чем год назад. Экземпляры премиум-класса высотой до двух метров оцениваются в 6–7,5 тысячи рублей, а самые высокие — до 240 сантиметров — могут стоить до 40 тысяч рублей.