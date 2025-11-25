Смерть под залог: Life.ru узнал, как россияне закапываются в долги на похоронах самых близких

В России банки по-прежнему не предлагают специализированных кредитов или рассрочек на похороны, из-за чего людям приходится искать альтернативные способы оплаты. О них Life.ru рассказала руководитель и основатель Центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко.

Один из способов — оплата кредитной картой, если у неё большой беспроцентный период, после чего спокойно закрыть долг частями. Если же вообще нет финансов, то, по словам эксперта, можно воспользоваться специальным «похоронным» пособием, в среднем по регионам страны его размер составляет до 12 тысяч рублей, однако в этом случае будет очень экономный вариант погребения.

«Можно похоронить под залог. У меня не раз люди под залог автомобиля хоронились, то есть они ПТС мне оставляли, а потом рассчитывались. Автомобиль отечественный стоимостью порядка 100 тысяч рублей был залогом. А тут недавно люди даже предложили дом в залог. Домик простой, конечно, стоимостью до миллиона рублей, но тем не менее вот настолько у людей безвыходные ситуации в силу того, что банки не дают рассрочки на похороны», — сказала Шевченко.

По её мнению, может выручить и простой кредит в банке, где не указывается цель. Но такие ситуации очень редки, так как граждане не хотят платить высокие проценты. Также, напомнила она, пенсионеры любят заводить вклады в банках, которые могут стать подспорьем для наследников в организации похоронных церемоний. Есть даже, вроде бы, в одном из банков вклад с названием «Достойные похороны», напомнила Шевченко.

«Это когда у банка есть вклад, и потом родственник может прийти со свидетельством о смерти, показать, и тогда банк даст 100 тысяч сразу с этого вклада», — объяснила специалист.

По её словам, года три назад люди несли наличку, чтобы расплатиться за похороны близкого, но сейчас всё чаще деньги берутся либо с кредитных карт, либо со вкладов. А на третьем месте — предоставление залога ритуальному агентству.

Ранее финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru рассказал о способах сократить расходы на организацию похорон и избежать переплат в стрессовой ситуации. По его словам, подготовиться к процедуре лучше заранее — это помогает минимизировать расходы и избежать давления со стороны недобросовестных ритуальных агентств. Одним из вариантов экономии он назвал заблаговременное оформление семейного участка на кладбище.