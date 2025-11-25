Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 09:56

Двухлетняя девочка выпила антисептик из «Хэппи Мила» в McDonalds

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

В немецком городе Кассель произошёл инцидент с двухлетней девочкой, которая выпила дезинфицирующее средство вместо воды из детского набора «Хэппи Мил» в ресторане McDonald's. Об этом случае сообщает The Sun.

По информации издания, ребёнок сразу после глотка покраснел и начал кричать от боли. Мать девочки попыталась получить помощь в ресторане, но сотрудники не сразу поверили в произошедшее. Пришлось вызывать экстренные службы, которые госпитализировали пострадавшую с ожогом полости рта.

Представители McDonald's подтвердили факт инцидента и заявили о полном сотрудничестве со следствием. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Содержимое бутылки направлено на экспертизу, а следователи выясняют, как дезинфицирующее средство могло оказаться в детском наборе. По словам врачей, девочка чудом избежала более серьёзных последствий.

Стала известна причина трагической смерти россиянина на Бали после месяца комы
Стала известна причина трагической смерти россиянина на Бали после месяца комы

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве около 9 студентов отравились после обеда в университетской столовой. Известно, что за организацию питания в учебном заведении отвечала некая коммерческая организация. Столичная прокуратура выясняет детали.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar