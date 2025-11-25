Двухлетняя девочка выпила антисептик из «Хэппи Мила» в McDonalds

В немецком городе Кассель произошёл инцидент с двухлетней девочкой, которая выпила дезинфицирующее средство вместо воды из детского набора «Хэппи Мил» в ресторане McDonald's. Об этом случае сообщает The Sun.

По информации издания, ребёнок сразу после глотка покраснел и начал кричать от боли. Мать девочки попыталась получить помощь в ресторане, но сотрудники не сразу поверили в произошедшее. Пришлось вызывать экстренные службы, которые госпитализировали пострадавшую с ожогом полости рта.

Представители McDonald's подтвердили факт инцидента и заявили о полном сотрудничестве со следствием. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. Содержимое бутылки направлено на экспертизу, а следователи выясняют, как дезинфицирующее средство могло оказаться в детском наборе. По словам врачей, девочка чудом избежала более серьёзных последствий.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве около 9 студентов отравились после обеда в университетской столовой. Известно, что за организацию питания в учебном заведении отвечала некая коммерческая организация. Столичная прокуратура выясняет детали.