«Люкс» за 200 рублей: Россию заполонила поддельная икра из Китая

Россию заполонила поддельная чёрная икра из Китая – сотни килограммов контрафакта продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири. Фальсификат, выдаваемый за оригинал, стоит в 50 раз дешевле, сообщает Telegram-канал Mash.

Очереди за поддельной чёрной икрой. Видео © Telegram / Mash

Переписки с владельцами фейковых магазинов с икрой. Фото © Telegram / Mash

Продавцы мошенническим путём создают онлайн-магазины, накручивают подписчиков и отзывы, а также рассылают предложения в домовых чатах. 100 грамм такого «люкса» предлагается за 200 рублей, тогда как настоящая икра стоит от 10 тысяч. Оплата принимается только переводом на карту, что уже вызвало блокировку счетов у некоторых покупателей.

При этом Россия ежегодно производит 60 тонн натуральной чёрной икры, и вся она продаётся внутри страны.

Напомним, что Life.ru уже сообщал, что заманчивые онлайн-предложения икры по сниженным ценам, как правило, свидетельствуют о подделке или мошеннической схеме. Мы предупреждали наших читателей, что с мая 2024 года производители и импортёры зернистой икры (красной и чёрной) обязаны маркировать упаковки специальными кодами и передавать данные о движении продукции в систему «Честный знак».